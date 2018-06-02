Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой правительства Галисии Альберто Нуньесом Фейхоо в ходе официального визита в Испанию.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Собеседники обсудили пути активизации межрегионального сотрудничества между Украиной и Испанией. Отдельно были отмечены значительные перспективы углубления двустороннего инвестиционного взаимодействия, в частности в контексте реализации в Украине в 2018 году так называемой большой и малой приватизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко и Фейхоо отметили увеличение количества украинцев-паломников, которые ежегодно посещают Сантьяго-де-Компостела и проходят по пути Святого Якова.

Также президент Украины пригласил главу правительства Галисии посетить с визитом Киев и Львов.

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", президент Украины Петр Порошенко 2-4 июня с официальным визитом будет находиться в Испании.

Напомним также, что на днях визит Порошенко в Испанию анонсировал беглый депутат Александр Онищенко. Он написал у себя на Facebook, что Порошенко хочет поехать в Испанию помолиться о втором сроке.