Голливудский режиссер Брайан де Пальма, известный по ужасам "Кэрри" и криминальным драмам "Неприкасаемые", планирует снять ленту на основе скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

Об этом сообщает BBC Украина.

По словам режиссера, он пишет сценарий "фильма ужасов", близкий к реальным событиям.

Де Пальма успел обсудить сценарий с французским продюсером. Главная цель фильма - преодолеть злоупотребления в киноиндустрии, "хотя мой персонаж не будет называться Харви Вайнштейн".

"Но это фильм ужасов с секс-насильником и история будет происходить в киноиндустрии", - сказал он.

Брайан де Пальма был также режиссером уголовного фильма "Лицо со шрамом" в 1970-х и 80-х годах.

В октябре прошлого года New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштайн в течение примерно 30 лет добивался сотрудниц компаний, в которых работал. С тех пор с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин.

Ранее Брэд Питт также обещал снять фильм о секс-домогательствах Харви Вайнштейна.

Как сообщала "Страна", среди пострадавших от действий Вайнштейна Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. Сам Вайнштейн отрицает, что принуждал кого-либо к сексу.