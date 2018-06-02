В субботу, 2 июня, в Киеве на Троещине с 14 этажа сорвался лифт. В кабине в это время находилась пожилая женщина. Лифт остановился на третьем этаже.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в доме на улице Бальзака, 65а. Пассажирка лифта не пострадала, отделавшись испугом.

Грохот от падающего лифта услышали люди на улице. Они вызвали полицию и скорую. Открыть кабину не получилось, механизм открывания дверей заклинило. Двери открывали при помощи специнструмента.

Жители дома сообщают, что лифт долгое время не работал. Полгода назад его починили, но с тех пор он ездил неисправно, мог остановиться между этажами, а мог внезапно набрать большую скорость.

Напомним, что во львовской девятиэтажке женщина упала в шахту лифта и выжила.

Как сообщала "Страна", в Одессе оборвался и рухнул лифт с пассажирами.