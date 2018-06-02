В субботу, 2 июня, социалист и убежденный атеист Педро Санчес принял присягу, заняв пост премьер-министра Испании. Он попросил, чтобы на церемонии не было традиционных креста и Библии.

Об этом сообщает ВВС.

Присягу принимал король Испании Филипп VI, поскольку Санчес, будучи атеистом, отказался клясться на Библии и распятии. На церемонии вступления в должность также присутствовал его предшественник Мариано Рахой.

46-летний лидер социалистов намерен руководить правительством по меньшей мере два года до следующих парламентских выборов. Он получил поддержку шести других испанских партий и занял место Мариано Рахоя, ушедшего с премьерского поста после коррупционного скандала.

У партии Санчеса есть лишь четверть мест в парламенте, и ее лидеру предстоит сформировать нового кабинета министров, который будет объявлен на следующей неделе.

Во время присяги Педро Санчес пообещал исполнять свои обязанности с честью, оставаться лояльным королю и защищать конституцию страны.

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Напомним, Санчес инициировал смещение со своего поста предыдущего премьера Рахоя. Именно он добился в парламенте страны голосования, вынесшего вотум недоверия Мариано Рахою. Причиной стал громкий скандал вокруг секретного избирательного фонда Народной партии, которым она пользовалась с 1999 по 2005 год.

Рахой стал первым с современной истории Испании премьером, которому парламент вынес вотум недоверия. Решение поддержали 180 депутатов, против выступили 169 депутатов.