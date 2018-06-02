В США скончался блюзмен Эдвард Харрингтон, известный под псевдонимом Эдди Клируотер. Ему было 84 года.

Об этом сообщает звукозаписывающая компания Alligator Records.

По имеющимся данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Музыкант умер в пригороде Чикаго. У него осталась жена и шестеро детей.

Музыкант начал свою карьеру в штате Алабама, где выступал в церквях.

Гитарист родился в Мейконе, штат Миссисипи 10 января 1935 года, играл в любительских группах родного штата и Алабамы.

В 1950 году Эдди Клируотер переехал в Чикаго, где и началась его карьера исполнителя блюза.

В 2004 году он был номинирован на Grammy за альбом Rock 'N' Roll City, записанный с группой Los Straitjackets.

Творческий псевдоним придумал менеджер музыканта, в честь легенды блюза Мадди Уотерса.

Эдди Клируотер, 1978 год Фото: ru.wikipedia.org

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