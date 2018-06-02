В субботу, 2 июня, в результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Cообщается, что боевые действия продолжались преимущественно в донецком направлении, вблизи Авдеевки, Опытного и Водяного, а также Новотошковского, что на Луганщине.

"В течение дня боевики прервали работу на Донецкой фильтровальной станции. Враг вел огонь из минометов по окрестностям Авдеевки, из стрелкового оружия - по Донецкой фильтровальной станции, не дав возможности доставить ремонтные бригады", - сообщили в пресс-центре.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", за время войны на Донбассе погибли две с половиной сотни детей.

Напомним также, что 1 июня пункты пропуска на Донбассе перешли на летний график - с 06.00 до 20.00.