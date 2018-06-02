В новой операционной системе самой дорогой компании мира Apple скоро появится новая разработка, позволяющая пользователям бороться с зависимостью от устройств.

Об этом сообщает Bloomberg.

Набор инструментов объединили под общим названием Digital Health. Он появится на устройствах техногиганта iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV и позволит контролировать время, проведенное за этими устройствами.

Digital Health будет помогать пользователям Apple контролировать время, проведенное за своими устройствами и отдельными приложениями.

Новая функция должна появиться в настройках новой iOS.

Напомним, в компании Apple одобрили обновление мессенджера Telegram в магазине приложений App Store. Теперь Telegram соответствует нормам GDPR — регламента ЕС "О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных".

Ранее Apple блокировала обновление приложения Telegram в App Store, начиная с середины апреля.