Порошенко заявил, что хочет построить мост через Дунай
На открытии нового мостового перехода на автодороге Одесса-Рени Петр Порошенко заявил о планах строительства моста через Дунай.
Об этом сообщает УНН.
"Сегодня у нас есть несколько мест для построения моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнерами", - сообщил президент 1 июня.
Напомним, что Порошенко открыл отремонтированный мост на трассе Одесса-Рени. Президент сказал, что поскольку построенный новый мост, в том числе, находится и на территории Молдовы, была найдена "международная модель" для урегулирования ситуации.
Как сообщала "Страна", 1 июня на открытии зернового терминала под Одессой Порошенко похвастался встречей с Трампом и уволил главу РГА.
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