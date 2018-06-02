Обсерватория солнечной динамики NASA, которая летом запустит два космических зонда прямо на Солнце, опубликовала снимок активного региона на Солнце, на котором можно заметить небольшие вспышки и линии магнитного поля.

Об этом сообщает пресс-служба агентства аэронавтики и космических исследований правительства США.

Снимок сделан еще 23 мая. Тогда в центре внимания оказался активный регион Солнца (область интенсивной магнитной энергии). Снимок был сделан в ультрафиолетовом диапазоне по причине чего Звезда выглядит необычно.

Именно в период с 23 по 25 мая астрономы заметили рост активности Солнца и появления вспышек на звезде. До этого последняя солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, что влияет на Землю) была 30 марта.

Фото: nasa.gov

В NASA отмечают, что всестороннее наблюдение за Солнцем важно для изучения влияния выбросов энергии Солнца на Землю.

Как сообщала "Страна", зонд Cassini сообщил, что Сатурн излучает больше энергии, чем поглощает ее от Солнца.