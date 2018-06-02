Несколько украинских журналистов подтвердили свое присутствие на встрече в СБУ с руководителями силовых ведомств по делу о покушении на Аркадия Бабченко.

При этом никаких деталей участники сообщить не могут, поскольку дали расписку о неразглашении, передает "Громадське радио".

Свое присутствие на встрече подтвердил блогер Сергей Иванов и журналисты Павел Казарин, Сергей Гришин и Юлия Мостовая.

Ранее Юрий Макаров написал на своей Facebook-странице: "Да, пригласили. Да, предупредили. Да, взяли расписку о неразглашении. Нет, не расскажу".

Свое присутствие подтверждали Матвей Ганопольский и Евгений Киселев.

Журналист Осман Пашаев также подтвердил, что присутствовал на встрече. Никаких других деталей он не привел.

Соня Кошкина, Айдер Муждабаев и Виталий Портников отказались что-либо комментировать по этому поводу.

Журналист Алексей Братущак, который присутствовал у СБУ во время встречи, но не принимал в ней участия, написал на своей странице в Facebook, что несколько участников отказались от предложенной государством охраны.

Екатерина Сергацкова сообщала, что была приглашена на встречу в СБУ, но не смогла присутствовать. После этого ей никто не звонил и охрану не предоставил.

Как сообщала "Страна", ранее были названы имена девушек-журналисток, которые вошли в "расстрельный список Кремля".