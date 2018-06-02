В субботу, 2 июня, члены нового правительства Каталонии принесли присягу. Автономное сообщество (женералитет) возглавил Ким Торра.

Об этом сообщает Reuters.

При этом действие 155-й статьи Конституции Испании, предусматривает завершение прямого правления Мадрида в автономии, который длился более семи месяцев.

По словам главы правительства Каталонии, региону нужна независимость, поэтому он хочет вступить в переговоры с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Ким Торра выразил желание положить конец противостоянию Мадрида и Барселоны.

"Премьер Педро Санчес, будем вести переговоры между двумя правительствами. Сложившуюся ситуацию нельзя затягивать ни на один день", - обратился он к главе испанского правительства в своей речи в честь приведения к присяге.

Кроме того, говоря о действиях Мадрида, направленных против каталонских сепаратистов, он выразил сожаление из-за "государственного переворота против демократии и каталонских институтов". Торра пообещал помощь всем пострадавшим от политических преследований после каталонского референдума о независимости.

​"Это правительство привержено движению к независимому государству в форме республики", - сказал Ким Торра.

Вступление в должность регионального кабинета министров стало возможным благодаря тому, что лидер Каталонии решил исключить из списка претендентов на посты в правительстве политиков, у которых в Испании имеются проблемы с правосудием.

Напомним, Торра вступил в должность 17 мая. Вопреки традиции, он не стал заявлять о своей верности испанской Конституции и не стал присягать королю Испании Филиппу VI. Вместе с тем он пообещал быть преданным "народу Каталонии".

Как сообщала "Страна", в апреле в Барселоне прошел марш сторонников независимости Каталонии.