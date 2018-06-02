В иранской провинции Исфахан разбился самолет ВВС Ирана, у которого возникли неполадки после вылета из воздушной базы Шахид Бабаи.

Об этом сообщает Reuters.

Истребитель F-7 рухнул в провинции Исфахан во время осуществления тренировочного полета.

В полдень он разбился возле асфальтового завода на дороге Хасанабад - Дахкурд.

Медики, прибывшие на место происшествия, доставили пострадавших в больницу.

Дополнительные обстоятельства инцидента не приводятся.

Как сообщала "Страна", в Венгрии самолет рухнул на кукурузное поле. Воздушное судно выполняло учебный полет, два человека погибли. Одному из погибших был 41 год, другому 62 года.

Напомним также, что при крушении самолета на Кубе около Гаваны погибли 110 человек, из них - 20 священников из евангельской церкви.