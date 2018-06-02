Президент Эстонии Керсти Кальюлайд которая недавно побывала в Киеве с визитом, заявила о том, что необходимо признать, что на востоке Украины происходит не замороженный конфликт, а война.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Украине только в течение прошлой недели во время обстрелов были убиты четверо людей, в том числе 15-летняя девочка, еще 15 человек получили ранения. Это не замороженный конфликт - это война", - заявила Кальюлайд во время на конференции имени бывшего президента Леннарта Мэри

Она напомнила, что в этом году исполняется 10 лет с тех пор, как Запад ничего не смог сделать с оккупацией грузинских территорий.

"Когда я в октябре спросила у мониторинговой миссии ЕС, почему мы используем эвфемизмы вроде "административная пограничная линия", мне не смогли ответить", - сказала президент Эстонии.

По ее словам, основанный на правилах демократический и либеральный миропорядок сохранится только тогда, когда Европа больше не будем притворяться, что на нее оказывают давление те, кто считает, что интересы сильных намного важнее, чем свобода государств и народов.

Напомним, что в Торецке Донецкой области похоронили 15-летнюю девочку, которая погибла под артобстрелом.

Как сообщала "Страна", в международный День защиты детей в МИД Украины сообщили, что на Донбассе погибли уже более 240 детей.