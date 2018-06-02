Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналдо, который стал первым футболистом, победившим в пяти финалах Лиги, требует от "Реала" повысить зарплату, чтобы остаться в команде.

Об этом сообщает El Confidencial.

33-летний Роналду передал "Реалу" требования по зарплате через своего агента Жорже Мендеша.

Португалец хочет, чтобы "Реал" платил ему 80 миллионов евро в год на протяжении трех лет. Таким образом, Роналду мог бы получать 50 миллионов евро "чистыми" и стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Текущее соглашение футболиста с "Реалом" истечет в 2021 году. По нему он получает 21 миллион евро в год "чистыми". На данный момент португалец недоволен тем, что зарабатывает гораздо меньше, чем другие главные звезды мирового футбола - Лео Месси и Неймар.

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Напомним, самым высокооплачиваемым футболистом в мире по версии журнала "Francе Football" является Лионель Месси из "Барселоны" (126 миллионов евро в год). На второй строчке - лидер "Реала" Криштиану Роналду (94 миллионов евро в год). Также в пятерку вошли форвард "ПСЖ" Неймар (81,5 миллиона евро), вингер "Реала" Гарет Бейл (44 миллиона евро) и защитник "Барселоны" Пике (29 миллионов). Рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров и игроков мира был составлен с учетом зарплаты, а также бонусов и доходов от рекламы.

Также "Страна" сообщала, что Роналду на последних секундах вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.