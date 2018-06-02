Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который согласился на терапию из-за голодания в российской колонии, рассказала про состояние его здоровья на 20-й день голодовки.

Об этом сообщает "112 Украина".

По словам Натальи Каплан, сейчас политзаключенному каждый день колют по литру глюкозы. По данным адвокатов, у Сенцова крошатся зубы и выпадают волосы.

"Сегодня 20-й день голодовки Олега и, конечно, это все на фоне четырех лет лагерей, проблем со здоровьем, которые тянутся с детства. Я не думаю, что у него прямо все идеально сейчас – я уверена, что у него все очень плохо", - отметила она.

По ее словам, убеждать брата отказаться от голодовки, которую он начал, чтобы добиться от российских властей освобождения украинских политзаключенных, бесполезно.

"Олег назвал цифру – 64 политзаключенных, но на самом деле их гораздо больше, и Олег требует освобождения всех украинских политзаключенных, которые находятся в России и в оккупированном Крыму", - подчеркнула Каплан.

Более детальную информацию о состоянии здоровья брата женщина ожидает после встречи Сенцова с адвокатами, которая запланирована на понедельник, 4 июня.

Также Каплан отметила, что находится на связи с украинскими политиками, "но пока никакого прогресса не видит".

Тем не менее она выразила надежду, что Сенцов и другие украинские политзаключенные почувствуют поддержку людей, которые вышли на акции в Украине и в мире.

Как сообщала "Страна", Сенцов объявил голодовку 16 мая. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и Крыму.