В субботу, 2 июня, в Металлургическом районе Кривого Рога произошло ДТП с участием трамвая, который следовал по маршруту №2. Он сошел с рельсов во время движения.

Об этом сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в Металлургическом районе города.

О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Фото: 1kr.ua

Фото: 1kr.ua

Как сообщала "Страна", ранее в этом же районе города 1 июня на улице произошла ссора между группой мужчин. Несколько человек схватили парня и погрузили в автобус Mercedes Benz Sprinte. В авто прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из машины на ходу выбросили тело человека.

Напомним, в Кривом Роге неизвестные на красном ВАЗе напали на депутата горсовета.