Стало известно, что в Ровно в результате ДТП с участием автобуса погиб оператор агентства журналистских расследований "Четвертая власть", а также пострадала журналистка.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор издания Владимир Торбич.

По его словам, погиб оператор Валерий Мартынюк, жизни журналистки ничего не угрожает.

Фото: facebook.com/torbich

Напомним, что 41-летний житель Ровно, управляя автомобилем "Renault Megane", совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Setra" сообщением "Киев-Львов". На момент столкновения в автобусе находилось 42 человека.

Как сообщала "Страна", в феврале 2018 года редакцию издания "Четвертая власть" попытался поджечь неизвестный.