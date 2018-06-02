В субботу, 2 июня, на избирательном участке в Великомихайловском районе Одесской области пострадали 13 полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

В 13:01 в полицию поступило анонимное сообщение о минировании почтового отделения в с. Цебриково, в помещении которого расположен избирательный участок.

Полицейские эвакуировали людей. Действия правоохранителей возмутили некоторых, в результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ.

По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей.

"Сейчас в отделение полиции доставлены двое правонарушителей. По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также решается вопрос о квалификации события по статье "хулиганство".

На 3 июня в Великомихайловском районе Одесской области назначены повторные выборы в одной из поселковых громад.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области полицейские майнили криптовалюту прямо на рабочем месте.

Также "Страна" писала, что в Одессе полицейские открыли огонь из травматов, чтобы остановить преступника.