В воскресенье, 17 июня в Киеве пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ.

"17 июня 2018 года в рамках КиевПрайд-2018 состоится ежегодный Марш Равенства", - сказано в сообщении организации КиевПрайд

Темой данного Марша будет "Видимость" (Visibility).

По мнению организаторов, проведение марша позволит обществу увидеть и услышать своих сограждан: геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и людей других идентичностей, а также их союзников, чтобы вместе делать Украину лучше.

Фото: facebook.com/kyivpride

Напомним, президент Петр Порошенко дал ответ на петицию о защите традиционных семейных ценностей и института семьи, которая набрала необходимые для просмотра главой государства 25 тысяч подписей.

"Наша общая задача - построить толерантное, демократическое и европейское общество в Украине", - отметил Порошенко.

Относительно запрета на законодательном уровне пропаганды и популяризации ЛГБТ, президент отметил, что обязанностью каждого человека является - не посягать на права и свободы, честь и достоинство других людей.

Ранее "Страна" сообщала, что в рейтинге терпимости к ЛГБТ Украина оказалась между Румынией и Литвой.

Также сообщалось, что в Харькове тихо и мирно прошла ЛГБТ-акция с пением хора.