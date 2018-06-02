В Сингапуре полным ходом идет подготовка к саммиту КНДР и США, запланированном на 12 июня, в ходе которого должна состояться историческая встреча лидеров двух стран - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с процессом.

В ходе мероприятий американская делегация столкнулась с новой проблемой: проживание лидера КНДР в сингапурском отеле во время саммита и его перелет следует оплатить "нейтральным способом".

По данным издания, представители КНДР попросили, чтобы иностранное государство взяло на себя оплату проживания делегации КНДР в отеле Fullerton, где стоимость президентского номера составляет более $6 тыс. за ночь.

США готовы оплатить счет за отель, однако Пхеньян может расценить такой жест как оскорбление, уточняют источники газеты. Поэтому американские переговорщики рассматривают возможность обратиться к властям Сингапура с просьбой взять на себя эти расходы на правах принимающей стороны.

Рассматривается также вариант предоставить стороне КНДР самолет, потому что их авиалайнер слишком стар для дальнего перелета в Сингапур.

Ранее, несмотря на информацию об отмене встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, в Белом доме заявили, что она состоится 12 июня, как и планировалось.

А в администрации Трампа приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.