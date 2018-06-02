В Житомирской области ребенок получил ожоги тела, делая селфи на крыше грузового поезда.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

"1 июня вечером в реанимационное отделение Коростенской больницы был госпитализирован 10-летний мальчик с термическими ожогами тела, которые он получил во время фотографирования на крыше грузового поезда на станции Ушицы", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили, что инцидент произошел около 19:00, а нашел ребенка работник железной дороги около 22:00 и вызвал врачей скорой помощи.

Установлено, что 10-летний мальчик ученик 5-го класса общеобразовательной школы, житель с. Гулянки.

По информации медиков, он получил термические ожоги около 40% тела, его состояние тяжелое.

По данному факту полицией начато уголовное производство.

Ранее "Страна" сообщала, что в Житомирской области утонул автомобиль со спящим водителем.

Также полиция задержала опасного зэка, сбежавшего из Житомирской колонии.