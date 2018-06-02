1 июня в Киеве состоялся тайный концерт Ивана Дорна, который презентовал свой англоязычный альбом "OTD". Об этом сообщает "Таблоид".

Необычный концерт прошел в здании протестантской церкви Hillsong Church, что на столичной Дарнице.

Артист сперва исполнил несколько песен на украинском языке и поблагодарил поклонников за поддержку.

Дорн также со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки.

Во время исполнения хита "Collaba" певец обнажил торс, чем порадовал женскую часть фанатов

На бис артист также исполнил свои известные хиты "Мышка виновен", "Ненавижу", "Стыцамен" и "Танец пингвина".

Фото: instagram.com/tablo_i

Ранее "Страна" сообщала, что Дорн удивил поклонников клипом на украинском и казахском языках.

Также Дорн ушел ответа на вопрос почему он больше не ездит в Россию.