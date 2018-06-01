Девушка звездного форварда победителя Лиги чемпионов-2018 "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джоржина Родригес опубликовала в Instagram пикантное видео, на котором она в купальнике ныряет с борта яхты в море.

"Первый прыжок в воду в этом году. Как же высоко это было. Но я справилась. Я храбрая, не правда ли?", - подписала ролик Джоржина.

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 1 Июн 2018 в 5:45 PDT

Ранее сообщалось, что Роналду после победы в Лиге чемпионов в Киеве намекнул, что может покинуть команду.

В СМИ возможными причинами ухода португальца называют невыполнение обещаний клубом. Так, "Реал" обещал увеличить форварду зарплату на 9-10 миллионов евро после победы в финале Лиги чемпионов 2016/2017, однако затем клуб включил в договор новые условия. Также Роналду разозлил интерес "Реала" к Неймару.

Также мы писали, что в конце 2017 года Родригес родила Роналду дочь, Алану Мартину. Таким образом звезда футбола в 33 года является многодетным отцом - у него четверо детей от разных женщин. Криштиану-младший (родился в 2010 году) и близнецы Ева и Матеу (родились в 2017 году).