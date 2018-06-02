Сегодня, 2 июня, женился лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

"Новая украинская семья. Больше счастливых семей и детей в нашей родной лучшей Украины!" - написал политик.

Законной женой Ляшко стала его гражданская супруга Росита Сайранен, с которой вместе прожил 20 лет.

"20 лет я думал, стоит ли это делает. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", - поделился нардеп.

Отметим, что невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук и синий костюм.

Фото: facebook.com/O.Liashko

За церемонией наблюдали соратники по партии. Некоторые из них даже поздравили молодоженов.

Фото: facebook.com/Andriy.Lozovyi

Ранее "Страна" сообщала, что "Квартал 95" показал "свадьбу" лидера Радикальной партии.

Кроме того, мы писали, что имидж Ляшко накануне выборов откорректируют по женской линии.

Ранее Ляшко в соцсети Facebookо публиковал фото, которыми подтвердил информацию "Страны" о его отдыхе с кумом Юрием Сухиным и юношей Даниэлем во время своего отдыха в Австрии.