Украинские пограничники задержали авто, в котором нашли более 400 боевых патронов. Об этом сообщает "УНИАН".

Сообщается, что боеприпасы найдены в Одесском морском порту в автомобиле, ввезенном в контейнере. Опасную контрабанду нашли на пункте пропуска "Одесский-мтп".

"Во время мероприятий пограничного контроля на автомобиль "Фольксваген", прибывший в контейнере на одном из теплоходов, сработала служебная собака. В ходе дальнейшей проверки военнослужащие отряда обнаружили в автомобиле 435 патронов различного калибра к боевому оружию", - сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы.

На данный момент патроны изъяты и переданы сотрудникам Национальной полиции. Правоохранителями проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

Ранее "Страна" сообщала, что пограничники определились, как и каких собак будут готовить к службе.

Также пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" ливанца,.