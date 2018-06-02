Национальный банк запретил принимать для зачисления и обмена во всех банках и финансовых учреждениях Украины российские банкноты и монеты, на которых изображены объекты из аннексированого Крыма. Об этом сообщается в телеграмме НБУ, адресованной банкам, Укрпочте и небанковским финучреждениям, передает UBR.ua.

Запрет коснулся банкноты номиналом 100 рублей, выпущенной неделю назад и посвященной Чемпионату мира по футболу FIFA, а также памятной монеты номиналом 3 рубля, которую ввели в обращение в марте 2018 года.

Такое решение в НБУ объяснили тем, что на обратной 100-рублевой банкноты в форме мяча зеленым цветом изображен территорию РФ вместе с оккупированным Крымом, а на памятной монете - Свято-Троицкий собор в Симферополе.

Нацбанк разрешил учреждениям принимать банкноту в 2000 российских рублей, которая не попадала ни под какие запреты.

Сейчас в Украине запрещена сотенная рублевая купюра более раннего выпуска, банкнота в 200 рублей, а также 5 номиналов монет 2, 3, 5, 10 и 25 рублей.

Как сообщала "Страна", в Украине матчи ЧМ-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, покажет канал Интер.