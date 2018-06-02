В Евросоюзе рассказали о транспортной стратегии до 2050 года.

Об этом сообщает "РЖД. Партнер".



Согласно стратегии ЕС по развитию транспортных коридоров в сети TEN-T, к 2050 году поездка по ЕС будет занимать в среднем полчаса.

В документе сказано, что новая транспортная сеть соединит 94 порта, 38 аэропортов, а также 15 тыс километров модернизированных скоростных железных дорог.

"Задача TEN-T - соединить континент как с запада на восток, так и с севера на юг в минимальные сроки", - объяснил эксперт PricewaterhouseCoopers Паоло Джуглиминетти.

Отметим, что в марте этого года создали новый план по повышению военной мобильности в рамках Евросоюза и за его пределами.

На всю транспортную инициативу за 2021-27 годы потратят 6,5 млрд евро.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине до 2030 года появится единый билет для всех видов транспорта.

Также в киевском транспорте заработал бесплатный Wi-Fi.