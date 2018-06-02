Еще одного украинского журналиста Юрия Макарова вызвали в Службу безопасности Украины по делу "убийства" Аркадия Бабченко.

Об этом Макаров написал в Facebook.

"Да, пригласили. Так, предупредили. Так, взяли расписку о неразглашении. Нет, не расскажу", - написал он в соцсети.

Юрий Макаров - журналист, телеведущий, документалист, писатель. До 2008 года главный редактор, сейчас обозреватель журнала "Український тиждень". С 2017 года является членом правления НСТУ.

Работал на украинских телеканалах 1+1, "ТВі","UA:Перший".

Фото: facebook.com/yuri.makarov

Ранее "Страна" сообщала, что силовики заявили о 47 потенциальных жертвах по делу Бабченко. Среди них журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Также стали известны имена еще двух журналистов, которых СБУ предупредила об угрозе жизни.