Президент Петр Порошенко отправился с официальным визитом в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Визит продлится со 2 по 4 июня. В пресс-службе подчеркнули, что это первый за последние 22 года официальный визит украинского президента в Испанию.

Сообщается, что Порошенко встретится с королем Испании Филиппом VI, премьер-министром Педро Санчесом, председателем конгресса депутатов Анной Марией Пастор и представителями деловых кругов Испании.

Кроме того, президент вместе с украинской общиной Испании примет участие в молитве за мир в Украине, которая состоится в кафедральном Соборе Альмудена в Мадриде.

В рамках программы пребывания также запланировано посещение региона Галисия, где состоится встреча с председателем правительства Альбертом Нуньесом Фейхоо.

Стоит отметить, что на днях визит Порошенко в Испанию предсказал беглый депутат Александр Онищенко. Он написал у себя на Facebook, что Порошенко хочет поехать в Испанию помолиться о втором сроке.

Ранее "Страна" опубликовала журналистское расследование и выяснила, что неофициально Порошенко владеет виллой в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря. Кроме того, в 25 км от виллы расположен дом его украинского соратника депутата от БПП Игоря Кононенко.

Также мы писали, что содержание виллы в Испании нардепу Кононенко обходится более, чем €2000 в месяц.