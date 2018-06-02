В России спецслужбы задержали киллера, который в 2013 году застрелил криминального авторитета Деда Хасана.

Об этом сообщает Mash.

Задержание произошло в Москве сотрудниками ФСБ.

"Да, убийца Аслана Усояна пойман и теперь передан в руки полиции. За очень долгое время - это первый случай задержания исполнителя столько громкого убийства", - сказано в сообщении.

Напомним, что дед Хасан был убит выстрелом из снайперской винтовки возле ресторана в центре Москвы. Преступник стрелял из дома напротив и успел уйти до появления полиции. Преступник скрывался более пяти лет.

Отметим, что убийца Деда Хасана - уроженец Азербайджана Талыбханды Гаджибаба Тахир оглы. Все последнее время Талыбханды жил на северо-западе Москвы, а для связи пользовался сим-картами казахских операторов.

Фото: facebook.com/breakingmash

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