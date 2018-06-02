В Ровно автомобиль со съемочной группой столкнулся с междугородним автобусом. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло вечером в пятницу, 1 июня, на ул. Дубенской.

41-летний житель Ровно, управляя автомобилем "Renault Megane", совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Setra" сообщением "Киев-Львов".

Вследствие аварии тяжелые травмы получил 30-летний пассажир легковушки.

"Несмотря на предпринятые реанимационные мероприятия, жизнь мужчине спасти не удалось, сегодня около четырех часов утра он скончался", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в ДТП также получили травмы водитель Renault (медики диагностировали у него политравму) и 23-летняя пассажирка этого же автомобиля (у нее перелом руки и закрытая черепно-мозговая травма).

Обоих госпитализировали в травматологическое отделение медучреждения.

В полиции добавляют, что на момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых разбилась только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.

В настоящее время по факту ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Фото: rv.npu.gov.ua

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