Сегодня, 2 июня, в Украине и мире происходят акции в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Украинская правда".

На данный момент митинг проходит в Киеве на Майдане Незалежности, где собралось несколько сотен человек.

Аналогичные акции провели в Ивано-Франковске и Днепре. Также о намерении присоединиться к акции ранее сообщили в посольстве США в Киеве.

"Мы приобщаемся к всемирному призыву освободить Олега Сенцова #SaveOlegSentsov, что стал жертвой российской кампании по подавлению голосов тех, кто выступает против оккупации Крыма", - сообщили в посольстве.

Кроме того акция "Free Sentsov. Free the Hostages of Kremlin" состоится в Лондоне на Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра.

В США перед Белым домом организация United Help Ukraine проведет аналогичную акцию в поддержку политзаключенных Кремля.

Видео: Громадське Телебачення

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле прокомментировали обмен Сенцова на задержанного в Киеве Вышинского.

Также в Минюсте России сообщили, что голодающий Сенцов согласился на терапию.