Сегодня в Украине и в мире проходят акции в поддержку Олега Сенцова. Видео
Сегодня, 2 июня, в Украине и мире происходят акции в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщает "Украинская правда".
На данный момент митинг проходит в Киеве на Майдане Незалежности, где собралось несколько сотен человек.
Аналогичные акции провели в Ивано-Франковске и Днепре. Также о намерении присоединиться к акции ранее сообщили в посольстве США в Киеве.
"Мы приобщаемся к всемирному призыву освободить Олега Сенцова #SaveOlegSentsov, что стал жертвой российской кампании по подавлению голосов тех, кто выступает против оккупации Крыма", - сообщили в посольстве.
Кроме того акция "Free Sentsov. Free the Hostages of Kremlin" состоится в Лондоне на Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра.
В США перед Белым домом организация United Help Ukraine проведет аналогичную акцию в поддержку политзаключенных Кремля.
Видео: Громадське Телебачення
Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле прокомментировали обмен Сенцова на задержанного в Киеве Вышинского.
Также в Минюсте России сообщили, что голодающий Сенцов согласился на терапию.