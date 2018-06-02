В компании Apple одобрили обновление мессенджера Telegram в магазине приложений App Store.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"Apple только что одобрила наше последнее обновление для Telegram iOS, и мы смогли отправить новую версию с долгожданными исправлениями и улучшениями в AppStore", - сказано в сообщении.

Отмечается, что теперь Telegram соответствует нормам GDPR — регламента ЕС "О защите физических лиц при обработке персональных данных и свободном обращении таких данных".

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Напомним, ранее Apple блокировала обновление приложения Telegram в App Store, начиная с середины апреля.

"К сожалению, Apple не позволяет Telegram обновить свое IOS-приложение глобально с середины апреля", - заявили представители Telegram.

Ранее "Страна" сообщала, что в ОБСЕ призвали Россию отменить блокировку Telegram.