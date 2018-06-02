В Затоке Одесской области двое злоумышленников ограбили домик спасателя на пляже, украли телевизор и 4,5 тыс грн. Работник спасательной станции пытался их задержать, но один из нападавших ранил его ножом. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности злоумышленников. Ими оказались двое работников базы отдыха, которая находилась рядом со спасательной станцией. Одного из них полицейские задержали в поселке Затока, а другого - на автостанции в городе Белгород-Днестровский. В комнате, где они проживали, правоохранители обнаружили и изъяли похищенное имущество", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Фото: od.npu.gov.ua

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