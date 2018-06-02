На благотворительном аукционе за 3,3 млн долларов продали право пообедать с известным филантропом и миллиардером 87-летним Уорреном Баффетом.

Об этом сообщает Associated press.

По данным Forbes на 2018 год собственный капитал Баффета составил 82,1 млрд долларов.

Данный аукцион проводился уже в 17-й раз, который проводил благотворительный фонд Glide.

Известно, что человек, который приобрел право на ланч с Баффетом предпочел сохранить анонимность. Средства, вырученные на аукционе, планируется направить в фонд Glide, который занимается помощью бездомным в Сан-Франциско.

Отметим, что данная сумма стала третьей по величине за всю историю благотворительных обедов с международно известным инвестором.

Данный лот разыгрывается каждый го, Баффет проводит встречи в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке. Миллиардер сам назначает условия обеда, однако известно, что в ходе таких встреч разрешается поднимать любые темы, кроме его инвестиционных планов.

Ранее "Страна" сообщала, что легенды украинского футбола провели в Киеве благотворительный матч.

Также немецкая благотворительная организация отказалась кормить мигрантов.