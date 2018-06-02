Звезда сериала "Шерлок" британский актер Бенедикт Камбербэтч вступил в драку с хулиганами в Лондоне, сообщает Sky News.

Фото: news.sky.com

41-летний актер ехал с супругой Софи Хантер в такси по Мэрилебон-роуд, когда увидел, что курьера, доставлявшего еду, избивают несколько человек. Мужчину ударили бутылкой по голове.

Увидев это, Камбербэтч вышел из машины и подбежал к нападавшим, крича, чтобы они оставили курьера в покое, после чего ему удалось оттолкнуть хулиганов, и те сбежали.

Водитель машины Мануэль Диас сказал газете: "Бенедикт был мужественным, храбрым и бескорыстным. Если бы он не бросился на помощь, велосипедист мог бы быть серьезно ранен".

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от Бейкер-стрит, где проживал Шерлок Холмс.

Как сообщала "Страна", Камбэрбэтч во время игры, где нужно назвать первое слово, которое приходит в голову, вспомнил Украину.

Также мы писали, что Камбербэтч сыграет реального персонажа в фильме о выходе Великобритании из Евросоюза. Актер изобразит на экране Доминика Каммингса — главу кампании в поддержку Брекзита - Vote Leave ("Голос за выход").