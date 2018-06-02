Канада обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает "Коммерсант".

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "односторонние тарифы, введенные под предлогом защиты национальной безопасности США, несовместимы с международными торговыми обязательствами Соединенных Штатов и правилами ВТО".

"Канада рассматривает торговые ограничения США на канадскую сталь и алюминий как абсолютно неприемлемые, поэтому запускает процесс урегулирования споров в соответствии с главой 20 Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли и механизмом разрешения споров ВТО", - добавила Фриланд.

Чиновник отметила, что Канада будет оспаривать данное решение со странами Евросоюза.

Напомним, 1 июня вступило в силу решение о введение США пошлин на сталь и алюминий для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики.

Позже президент США Дональд Трамп раскритиковал состояние торговых отношений с Канадой в области сельского хозяйства и фермерства.