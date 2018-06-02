Гражданин Беларуси угнал арендованный в Украине автомобиль.

Об этом в Facebook сообщает паблик dtp.kiev.ua

"В Киеве гражданин Белоруссии угнал у прокатной компании бордовый Volkswagen Рolo харьковской регистрации", - сказано в сообщении.

В сети опубликовали снимок паспорта, из которого следует, что мужчину зовут Константин Абрамения.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, ранее в Киеве псевдопокупатели угнали автомобиль Audi А6. Известно, что злоумышленники приехали на автомобиле Peugeot белого цвета, якобы, посмотреть Audi 2001 года на еврономерах RGA 6534. Забрали ключи и документы, и скрылись по направлению к Житомиру.

Ранее "Страна" сообщала, что на улице Киевской в Днeпре неизвестный угнал автомобиль BMW. Спустя полчаса на Криворожской трассе этот злоумышленник насмерть сбил женщину.