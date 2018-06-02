Дубинский: Список журналистов "на убой" открывает возможности для любых действий власти
"Расстрельный список Кремля" из 47 журналистов дает власти возможность убирать наиболее неудобных журналистов. Об этом заявил креативный продюсер департамента журналистских расследований "1 +1", редактор программы "Деньги" Александр Дубинский в эфире телеканала ZIK.
Дубинский, в частности, сообщил, что около недели назад к нему обращались представители СБУ с просьбой "встретиться, пообщаться".
"Речь шла о том, что в рамках своей телевизионной работы, я должен был выполнить определенную просьбу за гонорар. Я записал нашу встречу на видео, предложил им такой зеленый флажок, который через 2-3 дня появился у меня в комментариях, как свершившийся факт", - рассказал он.
Дубинский добавил, что сегодня все усилия карательного аппарата государства направлены на то, чтобы журналистов взять "под колпак".
"Кого-то удается взять под колпак подобным образом, кто-то готов идти на финансовые отношения. Третьих берут при помощи списков, им говорят о том, что тебя могут убить, но мы тебе дадим охрану, а ты же будешь испытывать к нам чувство лояльности, мы же тебя защищаем", - отметил журналист.
По его словам, в целом, для Петра Порошенко и людей во власти журналисты не нужны, они мешают: "Я в эти списки журналистов на убой не верю. Зачем Путину убирать журналистов, которые критикуют власть, если у него цель - сковырнуть эту самую власть. Это contradiction, противоречие".
"Подобный список открывает возможности для любых действий власти, он позволяет совершать любые беспредельные, аморальные поступки против тех, кто эту власть критикует и представляет ей угрозу", - резюмировал журналист.
Видео: Телеканал ZIK
Как сообщала "Страна", вечером 29 мая стало известно о якобырасстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.
В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.
Как сообщала "Страна", Луценко сообщил, кто еще должен быть стать мишенью киллера Цымбалюка. "Из этого списка мы знаем трех лиц. Об остальных мы не смогли узнать", - сказал он, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Германа со следствием.
Спустя день, о том, что их имя есть в "расстрельном списке" заявили журналист Осман Пашаев, телеведущий Сергей Иванов, журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, журналистка Татьяна Даниленко.