"Расстрельный список Кремля" из 47 журналистов дает власти возможность убирать наиболее неудобных журналистов. Об этом заявил креативный продюсер департамента журналистских расследований "1 +1", редактор программы "Деньги" Александр Дубинский в эфире телеканала ZIK.

Дубинский, в частности, сообщил, что около недели назад к нему обращались представители СБУ с просьбой "встретиться, пообщаться".

"Речь шла о том, что в рамках своей телевизионной работы, я должен был выполнить определенную просьбу за гонорар. Я записал нашу встречу на видео, предложил им такой зеленый флажок, который через 2-3 дня появился у меня в комментариях, как свершившийся факт", - рассказал он.

Дубинский добавил, что сегодня все усилия карательного аппарата государства направлены на то, чтобы журналистов взять "под колпак".

"Кого-то удается взять под колпак подобным образом, кто-то готов идти на финансовые отношения. Третьих берут при помощи списков, им говорят о том, что тебя могут убить, но мы тебе дадим охрану, а ты же будешь испытывать к нам чувство лояльности, мы же тебя защищаем", - отметил журналист.

По его словам, в целом, для Петра Порошенко и людей во власти журналисты не нужны, они мешают: "Я в эти списки журналистов на убой не верю. Зачем Путину убирать журналистов, которые критикуют власть, если у него цель - сковырнуть эту самую власть. Это contradiction, противоречие".

"Подобный список открывает возможности для любых действий власти, он позволяет совершать любые беспредельные, аморальные поступки против тех, кто эту власть критикует и представляет ей угрозу", - резюмировал журналист.

Видео: Телеканал ZIK

Как сообщала "Страна", вечером 29 мая стало известно о якобырасстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Как сообщала "Страна", Луценко сообщил, кто еще должен быть стать мишенью киллера Цымбалюка. "Из этого списка мы знаем трех лиц. Об остальных мы не смогли узнать", - сказал он, добавив, что правоохранители рассчитывают узнать фигурантов в результате возможной сделки Германа со следствием.

Спустя день, о том, что их имя есть в "расстрельном списке" заявили журналист Осман Пашаев, телеведущий Сергей Иванов, журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, журналистка Татьяна Даниленко.