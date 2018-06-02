Появились подробности о состоянии здоровья ребенка, которого сбил автомобиль из кортежа президента Петра Порошенко.

Об этом сообщил в Facebook журналист Владислав Антонов.

"Новости по Саше с Григоренко: дышит сам, в сознании, разговаривает. Сегодня возможно будут оперировать ключицу", - отметил он.

Антонов добавил, что найден свидетель, который видел момент удара и снял на видео первые секунды. Видео передано отцу пострадавшего мальчика.

Фото: facebook.com/dtpua

Напомним, вечером, 31 мая, на нерегулируемом пешеходном переходе Киева автомобиль из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил 13-летнего велосипедиста.

Позже в полиции заявили, что это их машина сбила ребенка на переходе.

"По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал двенадцатилетний летний мальчик, начато уголовное производство. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован. На месте работает следственно оперативная группа", - сказано в сообщении.