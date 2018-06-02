Стали известны имена еще двух журналисток, которых вызвали в СБУ по делу об "убийстве" Аркадия Бабченко. Об этом сообщает "Громадське".

СБУ провела беседы с телеведущей Татьяной Даниленко и совладелеицей и шеф-редактором интернет-издания "Левый берег" Соней Кошкиной.

Даниленко подтвердила в списке СБУ примерно треть - журналисты. Также есть те, кто просто активно пишет в соцсети. Даниленко добавила, что в СБУ предупредили, что будут предоставлять охрану людям из списка.

После встречи все подписали расписку о неразглашении.

Напомним, что ранее стали известны имена еще двух журналистов, которых СБУ предупредила об угрозе жизни. Силовики провели беседу с журналистами Османом Пашаевым и Сергеем Ивановым.

Ранее "Страна" сообщала, что журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рассказали, что встретились с украинскими правоохранителями.