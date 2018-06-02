Сбой в работе платежных карт Visa, с которым накануне столкнулись пользователи разрешен. Об этом говорится в сообщении американской компании Visa в Twitter.

"Мы решили техническую проблему, которая повлияла на потребителей по всей Европе. Держатели счетов теперь могут использовать карты Visa для любой из своих покупок и в банкоматах. Мы приносим свои извинения всем нашим партнерам и особенно держателям карт Visa, которых коснулась эта проблема", - говорится в сообщении.

Фото: twitter.com/VisaNewsEurope

Ранее в сайте компании заявили, что блокировка карт не связана с хакерской атакой.

"У нас нет причин считать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредным явлением", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте компании вечером в пятницу, 1 июня.

Отмечается, что в данный момент платежная система работает стабильно.

"Проблема стала следствием аппаратного сбоя. У нас нет причин полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным событием", - сообщили в Visa.

Как сообщала "Страна", в НБУ хотят идентифицировать украинцев при помощи банковских карточек.