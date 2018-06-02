Спасатели предупредили, что в западных областях ожидается увеличение уровня воды в водоемах и сход селевых потоков. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Сообщается, что уровень воды в реках бассейнов Прута и Сирета в течение 3-4 июня повысится от 30 сантиметров до одного метра.

"В результате сильных ливней в бассейнах указанных рек может формироваться местный и склоновый сток, а в горных массивах - схождение селевых потоков", -сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня, 2 июня, на западе страны пройдут ливни. При этом температура будет жаркая, до +25...+30 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели сообщили, какие реки Украины могут выйти из берегов.