В СМИ и соцсетях стали появляться имена журналистов из "расстрельного списка 47", которых вызывали в Службу безопасности Украины по делу Аркадия Бабченко. Об этом сообщает "Громадське".

Так, журналист Осман Пашаев сообщил, что был на встрече с руководством СБУ, генеральным прокурором Юрием Луценко и главой Национальной полиции Сергеем Князевым. Он отметил, что после дал расписку о неразглашении.

Также он добавил, что на встрече были и другие журналисты. При этом их было около 50 человек. Пашаев подчеркнул, что самого списка журналистов он не видел.

Также про встречу в СБУ рассказал телеведущий Сергей Иванов. На встрече речь шла об обстоятельствах организации покушения на Бабченко и возможных подобных покушениях.

"Все участники встречи - это известные и публичные люди. Если бы любой из них оказался на месте Бабченко, эффект был бы примерно таким же. Нас предупредили, что мы находимся в группе риска и потенциально можем стать мишенями боевиков, которые работают под руководством российских спецслужб", - добавил Иванов.

Журналист подчеркнул, что с ним провели "определенные следственные действия" и предложили предоставить охрану.

Ранее "Страна" сообщала, что силовики заявили о 47 потенциальных жертвах по делу Бабченко. Среди них журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

Также Луценко и Грицак объяснили западным дипломатам смысл инсценировки убийства Бабченко.