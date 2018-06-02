В США около 197 человек отравились после употребления зараженного салата-латука, по меньшей мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что причиной массового отравления стал салат из штата Аризона, который был заражен кишечной палочкой.

Несмотря на заверения экспертов, вегетационный период салата-латука закончился около шести недель назад, продолжают поступать сообщения о новых случаях отравления.

Отравились люди в 35 штатах. Ранее в Калифорнии сообщалось об одной смерти. В пятницу чиновники здравоохранения заявили о четырех других: в Арканзасе, в Нью-Йорке и двух в Миннесоте.

Как сообщалось, в Киеве женщина за день умерла от агрессивной формы ботулизма.

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