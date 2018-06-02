В Кривом Роге произошло жуткое убийство. Об этом сообщает "Первый Криворожский".

Сообщается, что 1 июня в Металлургическом районе на улице произошла ссора между группой мужчин, после чего несколько человек схватили парня и погрузили в автобус Mercedes Benz Sprinter.

В авто прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из машины на ходу выбросили тело человека.

Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

В городе полиция объявила оперативный план "Перехват".

Фото: 1kr.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Кривом Роге неизвестные на красном ВАЗе напали на депутата горсовета.

Также В Кривом Роге задержали известного пластического хирурга, который требовал взятку за операцию.