В Кривом Роге мужчину застрелили и на ходу выбросили из авто
В Кривом Роге произошло жуткое убийство. Об этом сообщает "Первый Криворожский".
Сообщается, что 1 июня в Металлургическом районе на улице произошла ссора между группой мужчин, после чего несколько человек схватили парня и погрузили в автобус Mercedes Benz Sprinter.
В авто прозвучало два выстрела, после которых, по словам очевидцев, из машины на ходу выбросили тело человека.
Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.
В городе полиция объявила оперативный план "Перехват".
Фото: 1kr.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в Кривом Роге неизвестные на красном ВАЗе напали на депутата горсовета.
Также В Кривом Роге задержали известного пластического хирурга, который требовал взятку за операцию.
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