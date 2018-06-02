Мама водителя авто, сбившего ребенка на Позняках, рассказала, кого сопровождает ее сын
Журналисты разыскали мать водителя автомобиля, который 31 мая сбил в Киеве мальчика на пешеходном переходе.
Об этом сообщает ТСН.
Женщина очень переживает из-за того, что произошло. Она рассказала, что сын уже два года обеспечивает сопровождение президентских машин.
"Два года он работает – там, в президентском кортеже", - рассказала мать водителя.
Между тем, глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявил, что авто, сбившее мальчика на Позняках, было не из госохраны.
В прокуратуре также заявили, что в момент аварии его автомобиль не был в составе какого-либо кортежа. "На настоящее время данных, что этот автомобиль входил в кортеж, нет. Этот автомобиль из категории тех, которые могут привлекаться к соответствующим мерам с соответствующим заданием. Сейчас материалы нами также истребованы в батальоне сопровождения", - пояснили в прокуратуре.
Напомним, 31 мая полицейская машина на Позняках сбила 13-летнего ребенка на велосипеде, который сейчас в тяжелом состоянии: у него, по предварительным данным, была черепно-мозговая травма и перелом ноги.
Место аварии сразу оцепила полиция, но еще больше было очевидцев и прохожих, которые собрались, "чтобы дело не замяли" и чтобы виновник аварии не уехал.
Ранее "Страна" сообщала, что школьника Сашу, которого в Киеве на пешеходном переходе сбил спецавтомобиль, прооперировали в Охматдете, он жив, но все еще находится в реанимации.