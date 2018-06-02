Украинка Элина Свитолина рассказала, почему вылетела с турнира "Ролан Гаррос".

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

Теннисистка прокомментировала поражение в третьем круге турнира от румынки Михаэлы Бузарнеску.

"Это был не мой день, у меня совершенно не шла игра, я не могла найти свой ритм. Моя же соперница сыграла очень здорово. Она была лучшим игроком на корте и заслужила победу. Хотела бы я играть, двигаться лучше, выбирать удары лучше, но уже ничего не исправишь. Нужно извлечь уроки из событий и двигаться дальше. Мне жаль, что я подошла к этому матча не с лучшим настроением", - рассказала Свитолина.

Также спортсменка добавила, что намерена взять перерыв, а после начнет готовится к новым соревнованиям.

"Надеюсь, что получу "wild card" на турнир в Бирмингеме. Я просто забыла заявиться на этот турнир. Пока план такой: Бирмингем и Уимблдон", - поделилась Свитолина.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина сенсационно вылетела в третьем раунде Ролан Гаррос.

Также Элина Свитолина победила на турнире WTA.