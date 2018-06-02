В Украину не пустили российскую спортсменку Екатерину Боброву.

Об этом фигуристка сообщила в Instagram.

Россиянка добавила, что причиной запрета ей въезда на территорию страны стала ее поездка в аннексированный Крым.

"Сегодня ночью мы вместе с мужем летели на большое и важное семейный праздник - в Киев на юбилей его мамы, моей любимой свекрови ... И меня не пустили в Украину, так как некоторое время назад я была приглашена на встречу с детишками из Артека, чтобы провести Олимпийский урок, где мы с ними в очень праздничной, теплой и дружеской атмосфере общались о жизни, спорте, здоровье, преодолении трудностей, достижении целей, а еще, например, о дружбе", - " , - сообщила Боброва.

Фигуристка подчеркнула, что в результате ей запретили въезжать на территорию Украины в течение трех лет.

Отметим, что Екатерина Боброва является олимпийской чемпионкой и чемпионкой Европы.

Фото: instagram.com/ekaterinabobrova

Ранее "Страна" сообщала, что кенийский спортсмен, которого не хотели пускать в Украину, победил на марафоне в Харькове.

Также WADA обвинило украинского спортсмена в применении допинга.