Родители выпускников, которые писали тесты внешнего независимого оценивания (ВНО) по английскому языку, возмущены заданиями и готовятся оспаривать результаты. Об этом в Facebook сообщила пользовательница Елена Орлова.

По ее словам, тесты ВНО "даже отличники написали плохо".

"Кажется, зреет скандал!!! Чьи дети сегодня писали ЗНО по английскому языку? Сначала своим не поверила, потом прочла комменты в интернете, невероятно. Аудирование не было понятно ни слова. Родители собирают подписи и пишут в министерство. Даже отличники написали плохо. Все. По всей стране", - пишет Орлова.

Она также опубликовала скрины комментариев пользователей на странице osvita.ua, где активно обсуждается эта проблема.

Фото: facebook.com

В Минобразования пока ситуацию не комментируют, а родители продолжают высказывать свое мнение в соцсетях.

Пользовательница Мария Сорока пишет: "Уважаемое Министерство образования и науки Украины, прокомментируйте , пожалуйста, сложившуюся ситуацию с сегодняшним ЗНО по английскому языку, а в частности аудирование.Что вы планируете делать с огромным количеством жалоб от выпускников,учителей и родителей?".

"Вкотре обманули наших дітей!!! Якість аудіювання не дала змоги нормально виконувати інші завдання!!! Діти просто завалили весь тест! Це ганьба!!! Хто буде відповідати за долю дітей?!", - поддерживает ее Юлия Шевченко.

Фото: facebook.com/osvita.ua

Как сообщала "Страна", 29 мая прошло внешнее независимое оценивание по иностранным языкам.

Ранее мы писали, что в Харькове абитуриентка начала рожать прямо во время написания ВНО.